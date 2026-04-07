ABD-İsrail Hark Adası'na saldırdı! Trump'tan İran'a yeni tehdit

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 39. gününde karşılıklı misillemeler ve saldırı tehditleriyle devam ediyor.

İRAN BASINI: İSRAİL'E AİT BİR KONTEYNER GEMİSİ BALİSTİK FÜZELERLE VURULDU

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun "İsrail rejimine ait bir konteyner gemisini, birkaç balistik füzeyle vurarak tamamen imha ettiğini" yazdı.

Haberde, geminin Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı hedef alındığına dair bilgi verilmedi.

ABD-İSRAİL'DEN HARK ADASI'NA SALDIRI

ABD-İsrail'in, İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi ve adadan birkaç patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a verdiği ilk süreden bu yana yaşanan olaylar.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT: MEDENİYET YOK OLACAK

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusu, İran'da silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü 8 köprünün hedef alındığını iddia etti.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki tüm ABD vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar "bulundukları yerde kalmaları" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırı hakkında, "Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir" dedi.

İran medyası, İran yönetiminin ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapatmadığını duyurdu. Pakistanlı kaynaklar da ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktardı.

Kuveyt ordusu, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 17 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın El-Cubeyl kentindeki petrokimya tesislerine düzenlenen saldırıları kınadığını bildirdi.

Beyaz Saray; ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarının ardından gündeme gelen "İran'da nükleer silah kullanılacağı" yönündeki iddiaları reddetti

ABD'nin, kayıp pilotun kurtarılması operasyonu sırasında İsfahan'daki nükleer tesislerden birine sızmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söyledi.

İran'ın ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattığı belirtildi.

16:39 İran basını, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından ülke genelinde 4 köprünün ABD-İsrail'in hava saldırılarında vurulduğunu bildirdi

ABD ve İsrail ordusu, İran'ın Kaşan, Tebriz, Zencan, Kerec ve Kum kentlerinde bulunan demiryolu hatları ve köprülere saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na düzenlenen ABD saldırılarının, özellikle daha önce vurulan "askeri noktaları" hedef aldığı öne sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Erbil'de 2 kişinin ölümüne neden olan kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınayarak saldırıyı "savaş suçu" şeklinde niteledi.

Katar, ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden mesaj alışverişini desteklediğini belirterek, diplomasi ve diyalog dışında başka bir çözüm yolu olmadığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'n 20.00'den önce yanıt vermesini beklediklerini ifade ederek, "İran hiçbir zaman müzakerelerde pek hızlı olan bir taraf olmadı ve hala da öyleler. Saat 20.00'den önce, İran'ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'da askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığını ve savaşın "çok yakında sona ereceğini" söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine baskın düzenledi.

ABD Başkanı Trump: "(İran'da) Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak"

İran: "İsrail'de Dimona, BAE'de Cebel Ali Limanı, Kuveyt'te Ahmed el-Cabir Hava Üssü hedef alındı"

Pakistan'ın, İran'ın Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesine yönelik saldırılarını kınadığı bildirildi.

İsrail'in İran'daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından İsfahan Valiliği bölgede bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiğini ve can kayıpları olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan yöneltilen 1 balistik füze ve 11 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in, İran'ın Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in İran'daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından İsfahan Valiliği, bölgede bir demir yolu köprüsünün hedef alındığını ve can kayıpları olduğunu duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezini hedef alan misillemesinde füze parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki 16 bölgeye düştü.

İran'da İsrail'in ülkenin demir yollarına saldırı tehditleri üzerine Meşhed'de tüm tren seferlerinin "tedbir amaçlı" ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentlerindeki Haşdi Şabi'ye ait karargahlara hava saldırısı gerçekleştirildi.

İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırılarda patlamalar meydana geldi

İran, ABD-İsrail'in ülkedeki petrokimya tesislerine saldırılarına misillemeler kapsamında Suudi Arabistan'da Amerikan şirketlerine ait petrokimya tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 9 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail basınına konuşan kaynaklar, gelecek 24 saatin İran'a saldırıların en belirleyici süreci olacağını öne sürerek, "Eğer karar İran'daki siyasi liderliğe kalsaydı, çoktan ateşkes ilan edilmiş olurdu. Onların kontrolü sağlayıp sağlayamadıkları konusunda şüpheler var." iddiasında bulundu.

İranlı müzisyen Ali Kemseri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesi dahil sivil altyapılarına saldırı tehditlerinin ardından enstrümanıyla Tahran'ın kuzeyindeki Demavand Enerji Santrali'nde nöbet tutmaya başladı.

İran basını: İran'ın Elburz eyaletinde yerleşim bölgelerine ABD-İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk, 18 kişi hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD-İsrail, İran'ın batısındaki Hürremabad Havalimanına saldırdı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei, "düşman unsurlara ve bu unsurlarla bağlantılı ajanlara yönelik cezaların daha hızlı uygulanması gerektiğini" söyledi.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv ve çevresi ile güneyindeki Eilat kentini hedef aldığı misillemesinde füze parçaları 5 noktaya isabet etti.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin, Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktığını bildirdi.

İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

ABD-İsrail'in, İran'ın Tahran eyaletine bağlı Perdis ilçesindeki yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, "Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını söyledi.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef oldu.

İsrail ordusu, İran'ın yaklaşık 12 saatlik aradan sonra gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, saldırının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran'da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran basını ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının terörizmi doğrudan teşvik niteliği taşıdığını belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakına düştüğünü bildirdi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi.

İsrail'de İran adına casusluk yapmak ve stratejik öneme sahip yerlerin fotoğraflarını çekmek suçlamasıyla 4 askerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İsrail ile ABD ordularının İran'da sivil altyapıya yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin başarısız olması senaryosuna yönelik, İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı iddia edildi.

00.44 ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.

23.59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

23.57 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

23.46 Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

23.26 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ancak verdiği sürede bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak ülkenin sivil altyapısını çökerteceğini belirtti.