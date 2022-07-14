ABD İsrail için harekete geçti: Muafiyet tanınacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile ABD Başkanı Joe Biden, heyetler eşliğinde bugün yaptığı ikili çalışma toplantısı sonrasında Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı. Kudüs Bildirisi'nde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı ifade edilirken İsrail pasaportu sahiplerinin, ABD vizesi muafiyeti çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

"İSRAİLLİLER VİZE MUAFİYETİNE DAHİL EDİLECEK"

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride iki ülkenin karşılıklı güvenliklerinin sağlanmasının altı çizilerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor" denildi. İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildiride "ABD, İran'ın saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı, ister doğrudan isterse Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi vekiller ve terör örgütleri aracılığıyla olsun, diğer ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü teyit eder" ifadeleri yer aldı.

Filistin konusunda İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırıları kınanırken "Ülkeler, gerilimi alevlendirmek, şiddet ve terörü kışkırtmak isteyen Hamas gibi radikal güçlere karşı koyma gereğini teyit ediyor" denildi. Başkan Biden'ın bölgede iki devletli çözüme verdiği destek yinelendi. İsrail pasaportu sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede ABD Vize Muafiyet Programına dahil olmaları için çalışmalarının hızlandıracağının altı çizildi.

İkili, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Lapid, burada yaptığı açıklamada Biden'a hitaben, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi. "Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz." diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN PUTİN'E SERT SÖZLER

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi.

Biden, şunları kaydetti: "Putin'in Ukrayna'ya saldırısı, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için bir meydan okumadır. Putin'in savaşı stratejik bir başarısızlık olmalı ve özgür dünya, Ukrayna'nın demokrasiye ulaşmasına yardım etme kararlılığımızı desteklemelidir. ABD, Rus şiddeti tarafından harap olan ve yerlerinden edilen Ukrayna ve Ukraynalıları desteklemeye devam edecektir."

FİLİSTİN VURGUSU

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, şöyle konuşu: "İsrail; bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür."