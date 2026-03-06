ABD-İsrail-İran savaşı 7. gününde! Tel Aviv'e yeni füze dalgası: İsrailliler sığınaklara kaçtı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 7. gününde de misillemelerle devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için çalıştığı belirtilen açıklamanın ardından, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler devreye girdi.



İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

00:13 İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu