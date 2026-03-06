İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
  • Dünya
  • ABD-İsrail-İran savaşı 7. gününde! Tel Aviv'e yeni füze dalgası: İsrailliler sığınaklara kaçtı
Dünya

ABD-İsrail-İran savaşı 7. gününde! Tel Aviv'e yeni füze dalgası: İsrailliler sığınaklara kaçtı

ABD ve İsrail ortaklığında İran'a yönelik başlatılan saldırılar misillemelerle 7'inci gününde devam ediyor. ABD'nin kara harekatı başlatabiliriz iddialarına İran'dan “İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir' cevabı gelmişti. İran, Tel Aviv'e yeni bir füze dalgası başlattığını duyurdu. Ateş altında olan bölgede İsrailliler sığınaklara kaçtı

AA6 Mart 2026 Cuma 00:22
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 7. gününde de misillemelerle devam ediyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için çalıştığı belirtilen açıklamanın ardından, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler devreye girdi.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

00:13 İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu

