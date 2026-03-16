Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den İran'a 3 koldan saldırı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor

İSRAİL ORDUSU, İRAN'IN TAHRAN, ŞİRAZ VE TEBRİZ KENTLERİNE YENİ SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile Şiraz ve Tebriz kentlerine yönelik yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran yönetiminin altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerinde, yönetimin altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edildi.

Tahran'da patlamalar meydana geldiği bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA İRAN'DA BİR OKUL DAHA HEDEF ALINDI

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okulun daha hedef alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde İmam Rıza İlkokulu ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıda can kaybı veya yaralı bilgisi verilmezken, yayınlanan görüntülerde okulun ciddi hasar aldığı görüldü.

Okulun çevresindeki sivil binaların da saldırıda zarar gördüğü belirtildi.

ABD, 28 Şubat'ta Minab kentinde bir ilkokula saldırmış ve saldırıda 139'u 7-12 yaşlarında ilkokul öğrencisi çocuk olmak üzere 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMENİN ARDINDAN İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tesbit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi.

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından Tel Aviv ve Lod kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki Rishon Leziyon, Ness Ziona, Lod kentleri ile Shoham bölgesine şarapnellerin düştüğünü aktardı.

Öte yandan bazı şarapneller de Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki boş bir alana düştü.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah'dan" yapılan açıklamada ise Rishon Lezion'da şarapnellerin etkisiyle bir aracın maddi hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisleri ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 886'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 141'e yükseldi

İran'dan yapılan misilleme sonrası İsrail'de Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kenti ile Kudüs'e şarapnel parçaları düştü.

İran, İsrail'in Güney Bölgesi Komutanlığı, İsrail'in Rafael şirketinin füze depoları ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde İran karşıtı faaliyetler yürüten grupları füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı: İsrail araçları sınır hattındaki Yarun ve Maron er-Ras yakınlarında ilerledi

Katar, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında bir saat içinde ikincisi gerçekleştirilen füze saldırısını engellediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Tahran'da askeri uzay programları merkezini hedef aldığını iddia etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 100'den fazla donanma gemisinin yok edildiğini belirtti.

Katar: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için temaslar sürüyor

BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 6 balistik füze ile 21 İHA engellendi

Beyaz Saray: Trump, Hürmüz Boğazı için Avrupa'daki müttefikleri ve birçok ülkeyle görüşüyor.

İran'ın misillemeleri sonrası Katar ve Bahreyn'de sirenler çaldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını, ancak ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle İran silahlı kuvvetlerinin kontrolüne alındığını belirterek, "ABD ve Siyonist rejim (İsrail) ile destekçilerinin İran'a zarar vermek için Hürmüz Boğazı'nı kullanmaları mümkün değildir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi'ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu, NATO'nun savaşı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Um el-Kayveyn kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonrası bir binada yangın çıktı.

İran'dan yeni füze saldırısı yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Batı Sahra meselesini ele aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan imha edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'nda NATO üyesi ülkelerin destek vermesi çağrısına "Hürmüz'de NATO rolü görmüyoruz" dedi.

Gana hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumuna ilişkin artan endişeler nedeniyle Katar'da yaşayan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlık başlattı.

İran, Tahran ve Buşehr eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes diğeri de Heron tipi İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran, İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD güçlerinin konuşlandığı hava ve deniz üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 129 füze ile 215 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan halkı ve hükümetine ABD-İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırısında ölen eski İran lideri Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'ndaki uçağının hedef alındığını ileri sürdü.

İran, 12 Mart'ta gemide çıkan yangın sonrasında Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğunu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki güncel gelişmeleri ve bunların güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ı hedef alan saldırılarının şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu kaydetti.

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD-İsrail'in iki ayrı sivil yerleşim birimlerine saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine kamikaze insansız hava aracının isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için Karadeniz Tahıl Girişimi benzeri bir çözümün mümkün olup olmadığını görüştüklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken, açık kaynak istihbarat (OSINT) çalışmalarında kritik öneme sahip ticari uydu görüntülerine erişimin kısıtlanması nedeniyle bölgedeki gelişmelerin izlenmesinin zorlaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla uluslararası koalisyon oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, yakınlardaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli olarak yeniden başlatıldığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.

Avustralya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 38 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın art arda yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkezinde ve güneyinde sirenler çaldı.

Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 19 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün en hızlı şekilde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine tepki göstererek Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu söyledi. Naini, "Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin" dedi.

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan 200'ü aşkın askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı ve küresel enerji piyasalarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Hark Adası'na saldırı, dünya enerji fiyatları ve dağılımı için çok ağır bir denklem oluşturacaktır" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bölgedeki tırmanan gerilim ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların 16. gününde, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının bildirilmesine yönelik elektronik bir hizmet başlattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı ve kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanımlayan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 24 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına 3 füze ile saldırı düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti ile Katar'ın başkenti Doha'nın bazı bölgelerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, buralarda yaşayanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

ABD'li Senatör Mark Warner, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili "kapsamlı bir soruşturma" yapılması gerektiğini belirtti.

23.50 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'in bölgedeki eylemlerine destek veren yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelere uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması çağrısında bulundu.

23.39 ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.