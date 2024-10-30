ABD, İsrail katliamını itiraf etti: İki düzine çocuk öldürüldü

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 390. gününde sürüyor.

ABD, İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA "İKİ DÜZİNE ÇOCUĞU" ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son hava saldırısında "iki düzine çocuğu" öldürdüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Söz konusu saldırıdan ABD'nin "derin endişe duyduğunu" aktaran Miller, "Bu, korkunç sonuçlara yol açan korkunç bir olaydı. Toplam ölü sayısını söyleyemem ama bu olayda iki düzine çocuk öldürüldü." dedi.

Miller, "Şüphesiz bunların birçoğu bir yıldan uzun süredir bu savaşın etkilerinden kaçan çocuklardır. İsrail hükümetine ulaşarak burada ne olduğunu sorduk. Altta yatan koşulları henüz bilmiyoruz." diye ekledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da, sivillerin yaşadığı bir binaya İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda, en az 93 Filistinlinin öldüğünü ve "düzinelerce kişinin" yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de bazı doktorların gözaltına alındığı iddialarının gerçek olması durumunda bunu, "endişe duyulacak" bir gelişme olarak karşılayacaklarını dile getirdi.

Miller, "Eğer doktorları gözaltına almanın makul bir dayanağı yoksa ve bu durum onları kritik hayat kurtarma çalışmalarından alıkoyuyorsa her zaman olduğu gibi kesinlikle endişe duyardık." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:25 Washington'da düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeyi ayrıştırdığını, kendisinin ise birleştirici olacağını savunan Demokrat Kamala Harris, yüzlerce kişi tarafından ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi.

03:30 İsrail ordu radyosu, "Kara Ekim" olarak nitelendirdiği bu ay 64'ü asker ve polis 80 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

03:22 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bir grup temel ülkeyle birlikte İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu.

01:04 Filistin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararının ardından konuyla ilgili BM'de oturum düzenlenmesi için siyasi olarak harekete geçeceğini duyurdu.

00:29 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son hava saldırısında "iki düzine çocuğu" öldürdüğünü bildirdi.

00:04 Suudi Arabistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

00:02 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırım ve saldırıları, Ürdün'de protesto edildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.