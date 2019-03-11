ABD, İsrail ve Ürdün üzerinden Irak'a asker gönderecek

İsrail istihbarat servisi Mossad'a yakınlığı ile öne çıkan ve iddiaları ile sık sık kendinden bahsettiren Debka haber sitesi ABD'nin Irak'a İsrail ve Ürdün üzerinden asker göndereceğini iddia etti.

Debka haber sitesinin iddiasına göre Irak-Suriye sınırında bulunan İran destekli milis güçlerle savaşmak için ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'daki askerleri hazır hale getirilirken, ABD'li askerlerin İsrail ve Ürdün üzerinden nakledileceği belirtildi.

Böledeki Şii milis güçlerle savaşacak ABD'li askerlerin bir kısmının 6 martta gönderildiği ve çatışmalar için hazır hale getirildiği de haberin içinde yer aldı.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin mevcut Irak yönetimi ile sıkıntılar yaşadığını da belirten Debka, 8 martta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Irak Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Irak'taki askeri varlığının güvenliğinden endişelerini dile getirdiğini açıkladı.