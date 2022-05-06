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Dünya

ABD, İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'deki saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 07:15 - Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı bir açıklama yaparak İsrail'de dün meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını kaydeden Blinken, 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

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