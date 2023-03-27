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Dünya

ABD, İsrail'de protestolara neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

ABD, İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini 'memnuniyetle' karşıladı.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
ABD, İsrail'de protestolara neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesine değinen Jean-Pierre, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, İsrail'de tarafların uzlaşması için çağrı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybeden silahlı saldırıya ilişkin ise Jean-Pierre, silahlanma yasalarıyla ilgili Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı silahlarının yasaklanması konusunda geçmişteki birçok başkandan daha çok adım attığını belirterek, "Daha fazlasını yapmalıyız. Başkan Biden Kongre'nin bu konuda harekete geçmesini istiyor çünkü artık yeter." ifadesini kullandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

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