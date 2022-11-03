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Dünya

ABD, İsrail'de seçimleri kazanan Netanyahu'yu tebrik etti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, seçimden zaferle çıkan muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
ABD, İsrail'de seçimleri kazanan Netanyahu'yu tebrik etti
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Büyükelçi Nides, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde sandıktan zaferle çıkan Netanyahu ile telefonda "iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" aktardı.

Netanyahu'ya "seçim zaferi için tebriklerini ilettiğini" kaydeden Nides, "Sarsılmaz bağlarımızı korumak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

İsrail'de son üç buçuk yılda beşinci kez gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre Netanyahu sağ müttefikleriyle Mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.

  • ABDnin İsrail Büyükelçisi Tom Nides
  • Binyamin Netanyahu

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