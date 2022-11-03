ABD, İsrail'de seçimleri kazanan Netanyahu'yu tebrik etti

Büyükelçi Nides, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde sandıktan zaferle çıkan Netanyahu ile telefonda "iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" aktardı.

Netanyahu'ya "seçim zaferi için tebriklerini ilettiğini" kaydeden Nides, "Sarsılmaz bağlarımızı korumak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

İsrail'de son üç buçuk yılda beşinci kez gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre Netanyahu sağ müttefikleriyle Mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.

