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ABD İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

ABD ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail'e gelişmiş bir füze savunma sistemi olan THAAD'ı konuşlandırdığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Avrupa Komutanlığı sözcüsü, söz konusu konuşlandırmanın, ABD ordusunun dünya çapında bu tür silahları hızla dağıtma yeteneğini test etme amaçlı olduğunu söyledi.

Sözcü, güvenlik nedenlerinden ötürü, Lockheed Martin ve Raytheon tarafından oluşturulan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin İsrail'e taşınmasının ne zaman olduğunu ve ne kadar verildiğini söylemedi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü sosyal medya hesabından THAAD füze savunma sisteminin İsrail'e ulaştığına dair görüntüleri paylaştı.

Uzmanlar 400 km çapında bir alanı koruyan THAAD’ın en büyük avantajlarından birinin, uydulardan kara konuşlu dev erken uyarı radarlarına, denizlerdeki AEGIS gemilerinden C2BMC merkezlerine kadar tüm BMD sistemi ile iletişim ve entegrasyon içerisinde olması ve hedefe ait eşzamanlı radar görüntüsünü alabilmesi yanında diğer başka tür (Patrior gibi) bataryaları da yönetebilmesi olduğunu söylüyor.

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