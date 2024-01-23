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Dünya

ABD, İsrail'in Gazze'de ''tampon bölge'' oluşturma planına karşı

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'de bir 'tampon bölge' oluşturma fikrini desteklemediğini ve Gazze'nin sınırının korunması gerektiğini bildirdi.

AA23 Ocak 2024 Salı 22:21 - Güncelleme:
ABD, İsrail'in Gazze'de ''tampon bölge'' oluşturma planına karşı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'nin etrafında bir "tampon bölge" oluşturma planına sıcak bakmadıklarını kaydeden Kirby, bu konunun muhatabının İsrail hükümeti olduğunu belirtti.

Kirby, "Bizim bu konudaki görüşümüz değişmedi. Gazze'nin sınırlarının herhangi bir şekilde daraltıldığını görmek istemiyoruz, bunu desteklemiyoruz." dedi.

Bu konuda açık veya kapalı görüşmelerde İsrail tarafıyla konuştuklarını ve basına açık toplantılarda da bu pozisyonlarını net bir şekilde dile getirdiklerini ifade eden Kirby, Gazze'de herhangi bir sınır değişimini desteklemediklerini vurguladı.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin sınır hatları boyunca bir "tampon bölge" oluşturmak üzere bazı yerlerdeki binaları yıkmaya başladığı bildirilmişti.

Bölge ülkeleri söz konusu fikre karşı çıkarken, ABD yönetimi de Gazze'de olası bir sınır daraltma planına karşı olduğunu dile getirmişti.

  • ABD yönetimi
  • İsrail-Gazze
  • tampon bölge

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