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Dünya

ABD, İsrail'in saldırdığı BM aracıyla ilgili soruşturma istedi

ABD, İsrail ordusunun Refah'ta ateş açtığı Birleşmiş Milletler (BM) aracına yönelik saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma çağrılarına katıldığını bildirdi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 20:07 - Güncelleme:
ABD, İsrail'in saldırdığı BM aracıyla ilgili soruşturma istedi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun hedef aldığı BM aracıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Miller, "ABD, bir BM aracına Gazze'de yapıldığı ve bir insani yardım görevlisinin öldürülüp birinin de yaralandığı bildirilen saldırıdan derin endişe duyuyor. İnsani yardım görevlileri, hayat kurtarıcı işlerini yaparken korunmalıdır. Bu olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrılarına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- BM ARACINA SALDIRI

İsrail basınında 13 Mayıs'ta çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, Refah'ta ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini ve aracın rotasıyla ilgili orduya bilgi verilmediğini iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

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