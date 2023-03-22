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Dünya

ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABD, İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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The Times of Israel'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog'a İsrail Meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin "endişelerini" dile getirdiğini bildirdi.

Sherman, İsrail Meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog'a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail'i 2005'te "ABD'ye verdiği taahhüde uygun olarak" yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.

Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin halkını yok sayan" sözlerinin ve Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanmasının "saldırgan, endişe verici ve tehlikeli" olduğunu kaydetti.

Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD'nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" ifade etmişti.

Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması dikkati çekmişti.

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