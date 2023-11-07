ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez

Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm tarafların nefret dolu söylemlerden kaçınmasının önemine değinen Patel, Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik açıklamasının "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AA muhabirinin "ülkesinin İsrail'e yaptığı çağrıların İsrail'i uluslararası hukuka uygun davranmaya zorlamada yetersiz kaldığını düşünüp düşünmediğine" yönelik sorusunu cevaplayan Sözcü Yardımcısı Patel, İsrailli ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde, sivillerin korunması ve Hamas ile siviller arasında ayrım yapılması gerektiği konusunda son derece net olduklarını ifade etti.

Devam eden diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Patel, konuyu gündeme getirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'in eylemlerini desteklediği veya endişe duyup duymadığı konusundaki soruya ise Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini koruma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 7 Ekim'de yaşananların dünyadaki hiçbir ülke tarafından kabul edilebilecek bir şey olmadığına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

- Bakan Eliyahu'nun "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.