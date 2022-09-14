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Dünya

''Rusya dış politikayı etkilemek için 300 milyon dolar harcadı''

ABD'de yayımlanan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın el altından dünya politikasını etkilemek için 300 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 08:39 - Güncelleme:
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ABD'de yayımlanan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın 2014'ten bu yana dış politikayı yönlendirmek için 300 milyon dolardan fazla harcama yaptığı ileri sürüldü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzasıyla yayımlanan raporda, Kremlin'in bazı yabancı hükümet yetkililerine ve Rusya'ya yakın siyasilere nüfuz etmeye çalıştığını belirtti.

Raporda hangi ülkelerin hedef alındığı belirtilmezken, söz konusu ülkelere bildirim yapıldığının altı çizildi.

Bu iş için Kremlin'in 2014'ten bu yana 300 milyon dolardan fazla harcadığına işaret edilen rapor, kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir ABD hükümeti yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu paranın büyük bir bölümünü demokrasileri gizlice içerden çökertmek için kullandığını söyledi.

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