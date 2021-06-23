AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:45 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:50

ABD istihbarat birimlerinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesiyle birlikte Afgan hükümetinin 6 aydan sonra yıkılabileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgisi olan yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan istihbarat teşkilatlarının, Taliban'ın geçen hafta kuzey Afganistan'da birçok ilçeyi ele geçirmesiyle birlikte daha önceki iyimser tahminlerini revize ettiği kaydedildi.

Haberde, istihbarat uzmanlarının, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin 6 ay ile 2 yıl içinde yıkılacağına inandığı ifade edildi.

ABD istihbaratının daha önce bildirilmeyen bu yeni değerlendirmesinin ABD ordusu tarafından öngörülen analizle daha uyumlu hale geldiğine işaret edilerek, Afganistan'dan güvenli çıkış için ABD askerlerinin geri çekilmesinin yavaşlatılması gerektiği savunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki 6 askeri tesisi Afgan ulusal ordusuna teslim ettiği belirtilerek, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 50'den fazla tamamlandığını tahmin ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Komutanlık, çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

ABD önceki Başkan Donald Trump döneminde Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD askerleri neden Afganistan'da?

11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırılar yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Saldırıların arkasında İslamcı El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in olduğu açıklandı.

Afganistan'da gücü elinde tutan Taliban, Usame Bin Ladin'i korudu ve iade etmemeye karar verdi.

Bunun üzerine, saldırılardan bir ay sonra ABD Afganistan'a hava saldırısına başladı.

NATO ülkelerinin de desteğini alan ABD Taliban'ı kısa sürede geriletti.

Fakat Taliban yok olmadı, geri çekildikleri bölgelerde örgütlenmeye devam etti ve sonunda tekrar güçlendi.

ABD ve müttefikleri son yıllarda Taliban'ın ölümcül saldırılarını durdurmayı da, Afganistan hükümetinin çöküşünü de engelleyemedi.