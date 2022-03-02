ABD istihbaratı bunun peşinde: Putin'in zihinsel durumu...

Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:50

ABD medyasında yer alan bazı haberlere göre, istihbarat görevlilerinin son günlerdeki öncelikli görevi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zihinsel durumunu incelemek.

CNN'in konu hakkında bilgisi olduğu belirtilen isimsiz iki kaynağa dayandırdığı haberine göre istihbarat, Putin'in durumu ve Batı'nın muhtemelen beklemediği tepki ve hamlelerini mercek altına aldı.

Bu çalışma, Putin'i uzun süredir izleyen uzmanların, Putin'in giderek gergin ve mantıksız olduğu yönündeki açıklamalarını takip etti.

ZİHİNSEL DURUM VE PANDEMİ ETKİSİ

Kaynaklara göre, Putin'in genel durumunun önemli ölçüde değiştiğine dair belirli bir işaret yok. Ayrıca Putin'in, şartlarını kabul etmeye ikna etmek amacıyla ABD ve müttefiklerine daha kötü şeyler yaparak baskı uygulayabileceği de tahmin ediliyor.

Uzmanlar, eski bir istihbarat ajanı olan Putin'i çözmek için yıllarca çalışıldığını belirtirken, kararları konusunda tahminlerin hala çok zor olduğu ifade edildi.

Öte yandan uzmanlar, Kremlin liderinin Ukrayna ile ilgili kararlarının atipik olduğuna dair işaretler de olduğunu belirtiyor. Bazı davranışların, Putin'in koronavirüs pandemisi sırasında uzun süreli izolasyonundan kaynaklanıyor olabileceği de iddialar arasında.

Putin'in zihinsel durumu ile ilgili tartışmalar, Salı günü yaptığı Ukrayna açıklaması ve nükleer silah tehdidinin ardından şiddetlendi

ABD istihbarat şefi Pazartesi günü verdiği bir brifingde Putin'in durumu hakkında kapsamlı bir bilgisi olmadığını söyledi.