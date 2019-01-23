Ulusal İstihbarat Strateji raporunda, ABD'nin çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı

ABD istihbarat topluluğunu oluşturan çeşitli kurumların önceliklerinin belirlendiği Ulusal İstihbarat Strateji raporunda, ABD'nin, "tehditlerin çok daha değişik ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, giderek belirsizleşen ve karmaşıklaşan bir dünyayla karşı karşıya olduğu" ifadesi kullanıldı.

Tehditlerin derecelendirilmediği raporda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zayıflayan uluslararası düzenden faydalanmak isteyen "geleneksel düşmanların" oluşturduğu tehdit ve Batı'da gitgide artan soyutlayıcı eğilimlere vurgu yapıldı.

Raporda, "Rusya'nın etkisini ve yetkisini artırma çabaları muhtemelen sürecek, ABD'nin çeşitli bölgelerdeki hedefleri ve öncelikleriyle çelişecek." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışı, ABD'nin düşmanlarının büyüyen siber kabiliyetleri ve küresel siyasi istikrarsızlığın potansiyel tehditler olarak ele alındığı raporda, Çin'in Pasifik'te "hakimiyet" arayışı ve ordusunu modernleştirmesinin üzerinde duruldu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, raporun yanı sıra yayımladığı mektupta ABD istihbarat dairelerinin, "çalkantılı ve karmaşık" ortama uyum sağlaması gerektiğine işaret etti.

Coats, içeride ve dışarıda önemli değişimler yaşandığını belirterek, "21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmeye, ortaya çıkan tehditlerin ve fırsatların farkına varmaya hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de Ulusal İstihbarat Strateji raporu 4 yılda bir yayınlanıyor.