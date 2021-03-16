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Dünya

ABD istihbaratından dikkat çeken rapor: İki ülke seçimleri etkilemeye çalıştı

ABD istihbaratı Rusya ve İran'ın, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia etti.

AA16 Mart 2021 Salı 23:26 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 23:26
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ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Rusya ile İran'ın 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "dezenformasyon yoluyla" etki etmeye çalıştığı savunuldu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi. Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

İran'ın da Donald Trump aleyhindeki bazı "dezenformasyon kampanyalarını" yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı.

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