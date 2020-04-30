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Dünya

ABD istihbaratından kritik açıklama! Çin ile karşı karşıya geldiler

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'insan yapımı' olmadığı ve 'genetiğiyle oynanmadığı' sonucuna ulaştığını açıkladı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:58
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DNI'dan yapılan açıklamada, 'İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.

Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

Pompeo, 'Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.' ifadesini kullanmıştı.

Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtmişti.

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