ABD, İsveç'in NATO'ya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor

Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ilk kez bir zirveye katılacağını hatırlatan Austin, İsveç'in de bir an önce katılımının onaylanması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İsveç'in NATO üyeliğinin ne tür katkılar sağlayacağı sorusunu yanıtlayan Austin, İsveç'in önemli askeri kapasiteye sahip olduğunu, son yıllarda savunma modernizasyonuna ciddi yatırım yaptığını ve modern bir kuvvet olduğunu belirtti.

Austin, "İsveç'in kısa sürede birlikte çalışabilirlik seviyesine ulaşması zor olmayacaktır." dedi.

İsveç'in denizde ve havada ittifaka ciddi katkılar sağlayabileceğini dile getiren Austin, ittifaka davet edilen bir ülke olarak İsveç ile askeri işbirliğini halihazırda artırdıklarını anlattı.

BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞME



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Austin, Bakan Güler ile tanışmak ve göreve gelmesinden dolayı tebrik etmek istediğini söyledi.

Austin, kısa bir görüşme yaptıklarını, İsveç'in üyelik başvurusunu da ele aldıklarını, üyelik onayında ilerleme konusunda Güler'i teşvik etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.