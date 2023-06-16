İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6318
  • EURO
    25,8155
  • ALTIN
    1485.03
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İsveç'in NATO'ya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor
Dünya

ABD, İsveç'in NATO'ya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ittifaka denizde ve havada ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
ABD, İsveç'in NATO'ya önemli katkı sağlayacağını düşünüyor
ABONE OL

Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ilk kez bir zirveye katılacağını hatırlatan Austin, İsveç'in de bir an önce katılımının onaylanması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İsveç'in NATO üyeliğinin ne tür katkılar sağlayacağı sorusunu yanıtlayan Austin, İsveç'in önemli askeri kapasiteye sahip olduğunu, son yıllarda savunma modernizasyonuna ciddi yatırım yaptığını ve modern bir kuvvet olduğunu belirtti.

Austin, "İsveç'in kısa sürede birlikte çalışabilirlik seviyesine ulaşması zor olmayacaktır." dedi.

İsveç'in denizde ve havada ittifaka ciddi katkılar sağlayabileceğini dile getiren Austin, ittifaka davet edilen bir ülke olarak İsveç ile askeri işbirliğini halihazırda artırdıklarını anlattı.

BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Austin, Bakan Güler ile tanışmak ve göreve gelmesinden dolayı tebrik etmek istediğini söyledi.

Austin, kısa bir görüşme yaptıklarını, İsveç'in üyelik başvurusunu da ele aldıklarını, üyelik onayında ilerleme konusunda Güler'i teşvik etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.