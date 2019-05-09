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ABD, Japonya, Hindistan ve Filipinler Çin’e karşı bir araya geldi

ABD, Japonya, Hindistan ve Filipinler, ortak bir tatbikat düzenledikleri Güney Çin Denizi’nde Çin’e karşı gövde gösterisi yaptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD, Japonya, Hindistan ve Filipinler, güçlerini birleştirerek Güney Çin Denizi’nde Çin’e karşı gövde gösteri yaptı. Gerçekleştirilen deniz tatbikatında ABD donanmasına ait bir güdümlü füze muhribi, Japonya’ya ait bir uçak gemisi, Hindistan’a ait iki adet donanma gemisi ve Filipinler’e ait bir devriye gemisi yer aldı.
 
Reuters’te yer alan habere göre, dört ülkenin Çin’e karşı sergilediği gösteri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolar değerindeki Çin malına yeni gümrük vergisi getirdiğini açıklamasının ardından gerçekleşti.
 
Tatbikata katılan ABD muhribi USS William P. Lawrence’ın kaptanı Komutan Andrew J. Klug, konuyla ilgili olarak, “Bölgedeki dostlarımız, ortaklarımız ve müttefiklerimizle profesyonel bağlarımız, mevcut olan güçlü ilişkilerimizin üzerine koyma fırsatı sunuyor.” diye konuştu.
 
Donanmasında iki devasa uçak gemisi bulunan Japonya, bunlardan Izumo ismini taşıyan gemiyi tatbikata gönderdi. Hindistan ise INS Kolkata isimli bir muhrip ve INS Shakti isimli bir tankerle tatbikatta boy gösterdi.

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