ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

Kuzey Kore'nin sürdürdüğü nükleer silah ve füze programı Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore, Japonya ve ABD temsilcileri kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Güney Kore'nin Kore Yarımadası barış ve güvenlik işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Gunn, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Takehiro Funakoshi, ABD'nin Jakarta Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.Güney Kore'nin Kore Yarımadası barış ve güvenlik işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Gunn ABD'li ve Japon mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin daha saldırgan ve pervasız hale geldiğini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin olası provokasyonlarının, uluslararası toplum tarafından sert ve kararlı bir yanıtla karşılanacağını" söyledi. Kuzey Kore'nin en yakın müttefiklerinden olan Çin'in Pyongyang'ı etkileme kapasitesine sahip olduğunu belirten Kim, Pekin'in bu konuda önemli bir rol oynamayı sürdüreceğini umduğunu dile getirdi.

"CİDDİ GÜVENLİK SORUNU"

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ise, Pyongyang'ın eylemlerinin bölge ve uluslararası toplum için en ciddi güvenlik sorunlarından biri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore kaynaklı sorunun "Ancak uluslararası toplum bir araya gelip ortak bir sesle konuştuğunda" ele alınabileceğini ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Takehiro Funakoshi de, üç müttefikin güvenlik işbirliğinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığına dikkat çekti. Güney Kore, Japonya ve ABD'nin karşı saldırı yetenekleri de dahil olmak üzere tüm konuları değerlendireceğini ve Kuzey Kore'nin siber tehdidine karşı tetikte olacağını belirten Funakoshi, Pyongyang ile "diyaloğa açık kalacaklarını" da sözlerine ekledi. Taraflar, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara yönelik işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

EK YAPTIRIM UYGULAMIŞLARDI

Güney Kore, Japonya ve ABD Pyongyang'ın geçtiğimiz ay kıtalararası uzun menzilli bir balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yönelik bir dizi ek yaptırım açıklamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ise baskı ve yaptırımların "ülkesinin düşmanlığını ve öfkesini körükleyeceğini" ve "Düşmanları için bir idam ipi görevi göreceğini" söylemişti. Silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore bu yılın başından bu yana 63 balistik füze fırlatmıştı.