Yunanistan'da İskiri Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli, Kalamata ve Andravida Hava Üssü olmak üzere 5 bölgede faaliyet gösteren ABD, lojistik merkezi olarak kullandığı Dedeağaç'a yığınak yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Dedeağaç Limanı'na yanaşan dev nakliye gemisi "ARC Endurance", aralarında tank ve paletli personel taşıyıcıların da olduğu 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi. Yükünü boşalttıktan sonra limandan ayrılan geminin, yeni askeri malzemelerle birlikte Dedeağaç'a döneceği ifade edildi.

EKİM'DEN SONRAKİ EN BÜYÜK SEVKİYAT

101. AASLTDIV'in Komutanı Tümgeneral JP McGee, Dedeağaç limanında geminin yükünü boşaltmak üzere görevli personele hitap etti. Yunanistan'ın Dedeağaç'taki liman, ABD ordusu, Yunan ve NATO müttefikleri için stratejik değerini gösterdiğini belirten McGee, görevli personele teşekkür etti. Gemiden indirilen binlerce askeri teçhizatın bir kısmının Yunanistan'da kalacağı, bir kısmının da karayolu ve demiryoluyla Bulgaristan üzerinden Romanya ve Polonya'ya sevk edileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında da bölgeye çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silah sevk edilmiş, Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizat getirilmişti.

YENİ NATO KONSEPTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, şu bilgileri verdi: "Rusya'yı çevreleme politikasının önemli adımlarından biri hayata geçirildi. ABD bölgedeki unsurlarını Polonya ve Romanya'ya sevk edip hareket alanını genişletememişti. Almanya, Fransa gibi ülkelerin karşı çıkmasıyla NATO planına göre kuvvetlerin kaydırılmasında sıkıntı yaşanıyordu. Ukrayna-Rus savaşı ABD'ye istediği ortamı sağladı. NATO 2030 vizyonu gereği yeni bir kolordu komutanlığının Polonya'ya konulması için girişim başladı. Dedeağaç Limanı'na indirilen sevkiyat bu anlama geliyor."

YUNANİSTAN'A GÜVENCE

ABD'nin Yunanistan'da kurduğu üsler ve sevkiyatla "Sizi Türkiye'ye karşı koruruz" mesajı verdiğini de kaydeden Erenel, "İkili anlaşmalarda Yunanistan'ın söz konusu kuvveti Türkiye'ye karşı kullanmasını sağlayan maddeler yer almıyor" dedi. "Olası bir gerilimde kara harekatında Türkiye ABD ile karşı karşıya gelir mi?" sorusuna ise Erenel şu cevabı verdi: "Trakya üzerinden Yunanistan'a harekat anlamsız olur. Bölgedeki harekat alanı oldukça dar. Zaten ABD'nin Nestos Nehri bölgesini seçmesinin amaçlarından biri de Yunanistan'a Türkiye'ye karşı güvence vermek."

ABD KARAKOLU OLDU

2021 yılında ABD ile karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasını yenileyen Yunanistan, bu kapsamda ABD'ye aralarında gayriaskeri statüdeki adaların da bulunduğu 22 yer gösterdi. ABD'nin mevcut anlaşmayı genişletmesiyle birlikte, Yunanistan'da 4 askeri üsse daha erişim kararı alındı. Dedeağaç'taki "Yanuli" karargahı ABD'ye tahsis edilirken, burada 400 ABD askerinin kalabileceği ek tesisin inşası için çalışma yapıldı. Ayrıca Girit Adası'ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası da genişletilerek, Litohoro'daki atış talim sahası ile Larisa yakınında Stefanovikio Askeri Havaalanı civarındaki "Yeorgula" piyade taburu karargahı da ABD'nin kullanımına verildi.