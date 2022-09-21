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Dünya

ABD kararı kabul etmedi: Kanıtlar var, Rusya asker topluyor

'Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunu kabul etmeyeceğiz' diyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'nın savaş alanında büyük kayıplar verdikten sonra bu bölgelerde asker toplamak için harekete geçebileceğini ifade etti.

IHA21 Eylül 2022 Çarşamba 07:42 - Güncelleme:
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumun ABD tarafından kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya tarafından yapılan herhangi bir "sözde referandumun" ABD tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi. Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da referandum düzenleme planlarını reddettiğini belirterek, referandum planını "egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine hakaret" olarak nitelendirdi.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİNİ KESİN OLARAK REDDEDİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme isteğinin ABD tarafından asla tanınmayacağını söyleyen Sullivan, "Bu gerçekleşirse, ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın sözde ilhak edilmiş bölgeleri üzerindeki iddialarını asla tanımayacak. Bu bölgeyi asla Ukrayna'nın bir parçası olmaktan öte bir yer olarak tanımayacağız. Rusya'nın eylemlerini kesin olarak reddediyoruz" dedi.

ABD, RUSYA'NIN SÖZ KONUSU BÖLGELERDEN ASKER TOPLAYACAĞINI İDDİA ETTİ

Sullivan ayrıca, Rusya'nın savaş alanında büyük kayıplar verdikten sonra bu bölgelerde asker toplamak için harekete geçebileceğini ifade etti. Bölgeden gelen kamuoyuna açık raporların Rusya'nın asker toplamak isteyebileceğinin kanıtı olduğunu öne süren Sullivan, Rusya'nın şu anda Ukrayna güçlerine karşı mücadele etmesi için personel aradığını söyledi.

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