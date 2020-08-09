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Dünya

ABD, Kasım ayında Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşürecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini açıkladı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 07:21 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 07:21
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Esper, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehdidi olmadığını garantiye alması gerekir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirmişti.

Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

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