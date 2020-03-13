İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3086
  • EURO
    7,0807
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu: Örgütün saldırı kapasitesi büyük ölçüde geriletildi
Dünya

ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu: Örgütün saldırı kapasitesi büyük ölçüde geriletildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

AA13 Mart 2020 Cuma 08:10 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 08:10
ABONE OL

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.

ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti.

Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'
Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'

Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.