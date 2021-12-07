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Dünya

ABD komşuya teslim etti! Binlerce yıllık...

Yıllar önce yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün yazılı olduğu kil tablet Irak'a iade edildi.

AA7 Aralık 2021 Salı 16:54 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 16:54
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, binlerce yıllık tableti Irak Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenle Iraklı yetkililere teslim etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Huseyin, burada yaptığı konuşmada, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için bu yıl yoğun diplomatik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Huseyin, teslim alınan tableti basın mensuplarına da gösterdi.

Antik Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski eser olarak bilinen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünü oluşturan 3 bin 500 yıllık tablet, 1991'de Irak Ulusal Müzesi'nden çalınmıştı.

ABD'li bir antikacının, "Gılgamış Rüya Tableti" olarak bilinen tarihi eseri, 2003'te Londra'da yaşayan Ürdünlü bir aileden satın aldığı ve sevkiyatın içeriğine ilişkin bilgi vermeden ABD'ye gönderdiği belirtiliyor.

Çivi yazısıyla 11 kil tablet üzerine yazılan Sümer destanının parçası, 2014'te Evanjelist Hristiyan inancıyla bilinen Hobby Lobby şirketinin sahibi Green ailesi tarafından 1,67 milyon dolara satın alındı. Tablet daha sonra ABD'deki İncil Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

ABD Adalet Bakanlığı 2019'da müzedeki tablete el koydu.

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