DHA 14 Ocak 2022 Cuma 15:50 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:33

ABD Senatosu dün yaptığı açıklamada "Komite, 6 Ocak'ta ABD başkentine yönelik saldırı ve sebepleriyle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak dört sosyal medya şirketine mahkeme celbi gönderdi. Önceki bilgi taleplerine yetersiz yanıt verilmesinden sonra Komite, yanlış bilgilerin yayılması, 2020 seçimlerini bozma çabaları, iç şiddet içeren aşırılık ve 2020 seçimlerinde dış etki ile ilgili olarak Alphabet, Meta, Reddit ve Twitter'dan kayıtlar talep ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLERİN GÖNDERİLMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞIDIR

Komite Başkanı Bennie G. Thompson konuyla ilgili açıklamasında "Bizim için iki önemli soru; yanlış bilgilerin yayılmasının ve şiddet içeren aşırılığın demokrasimize yönelik şiddetli saldırıya nasıl katkıda bulunduğu ve sosyal medya şirketleri kendi platformlarının insanları şiddete yöneltmek için üreme alanı olmasını önlemek için hangi adımları (eğer varsa) attığıdır" dedi.

Thompson açıklamasında sosyal medya şirketlerinin istenilen bilgileri ve kayıtları kendilerine göndermemesini vurgulayarak "Aylarca uğraştıktan sonra hala bu temel soruları yanıtlamak için gerekli belgelere ve bilgilere sahip olmamamız hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.