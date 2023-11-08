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Dünya

ABD Kongre binası önünde İsrail protestosu

ABD Kongre binası önünde toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ağır bombardımanlarda hayatını kaybeden bebekleri konu alan sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
ABD Kongre binası önünde İsrail protestosu
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Başkent Washington'daki Kongre binasının merdivenlerinde toplanan bir grup Amerikalı aktivist, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve sembolik bebek tabutlarıyla İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Protesto sırasında, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" de taşındı. Bazı kefenlerin üzerine Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazıldığı görüldü.

"Sansürlü" yazan bantlarla ağızlarını kapatan göstericiler, Gazze'deki sivillerin konuşma hakkından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Ellerini kırmızıya boyayan protestocular, "İnsanlık için sessiz gösteriler" mottosuyla hafta boyunca başkent Washington'da eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

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