ABD Kongre binasında ortalık karıştı! Birçok kişi gözaltına alındı

Washington'da bir araya gelen bir grup gösterici, Kongre binasında yaptıkları protestoda, Cumhuriyetçilerin borç limitiyle ilgili teklifi kabul etmemelerini istedi.

Aksi takdirde Kongre ofisini işgal etmeyi planladıklarını belirten Popüler Demokrasi Merkezi üyesi göstericilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Protestocular, Demokrat temsilcilerin, Cumhuriyetçi Partinin borç limitini yükseltme karşılığında harcama kesintileriyle ilgili yasayı geçirme çabalarını desteklememelerini de talep etti.

Bazı göstericilerin taşıdığı dövizlerde "Hayatımız pazarlık konusu değil" ifadesi yer aldı.

Duruma hakim olmaya çalışan polis, göstericileri zorla Kongre binasından çıkardı.

ABD BÜTÇESİ BORÇ LİMİTİ

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.