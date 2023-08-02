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Dünya

ABD Kongre Binası'nda silahlı saldırı paniği

ABD'de polis, Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı alındığını ve bina içerisindeki herkesin bulundukları yere sığınması çağrısında bulundu.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
ABD Kongre Binası'nda silahlı saldırı paniği
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ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." ifadelerini kullanarak, "Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." denildi.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

  • ABD Kongresi
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