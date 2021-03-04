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Dünya

ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'tan Türkiye paylaşımı

ABD Kongre Üyesi Steve Chabot Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu durumun Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını ifade etti.

AA04 Mart 2021 Perşembe 07:58 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 09:08
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

- CHABOT'UN PAYLAŞIMI

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

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