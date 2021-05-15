İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Kongre üyesi Tlaib: Netanyahu'nun yaptıklarını gizlemeye çalışıyorlar
Dünya

ABD Kongre üyesi Tlaib: Netanyahu'nun yaptıklarını gizlemeye çalışıyorlar

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, işgalci İsrail'in Associated Press (AP) haber ajansı ve Aljazeera televizyon kanalının bulunduğu binayı vurmasına tepki göstererek, 'İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak Netanyahu liderliğindeki savaş suçlarını, dünyanın görmesini engellemeye çalışıyor.' dedi.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:37 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:55
ABONE OL

Filistin asıllı Demokrat vekil Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor." ifadesini kullandı.

Tlaib, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.