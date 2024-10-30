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Dünya

ABD Kongre üyesinden Washington hükümetine 'Eygi' tepkisi: Cevap almadan rahatlamayacağız

ABD Kongre üyesi Jayapal, hükümetin Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmamasını eleştirdi. Jayapal cevap almadan rahatlamayacaklarını ifade etti.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
ABD Kongre üyesinden Washington hükümetine 'Eygi' tepkisi: Cevap almadan rahatlamayacağız
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ölmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmadığı gerekçesiyle Washington hükümetini eleştirdi.

Jayapal, X sosyal medya hesabından, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden 53 gün geçti ve ABD hükümetinden bağımsız bir soruşturma için herhangi bir faaliyet görmedik." açıklamasında bulundu.

ABD'nin, İsrail'in en büyük askeri destekçisi olduğunu belirten Jayapal, "İsrail hükümeti bizim iç hukukumuzun yanı sıra uluslararası insancıl hukuka uymak istemiyor ya da uyamıyorsa bunun hesabını sormalıyız." ifadesini kullandı.

Jayapal, ABD vatandaşlarının güveninin sağlanması için Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "kendi soruşturmalarını" başlatmaları gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin nüfuzunu kullanarak, İsrail ordusunun kurallarını değiştirmeyi talep etmesi çağrısında bulundu.

Eylülde 100'ü aşkın Kongre üyesinin Washington yönetimine Eygi'nin öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptığını hatırlatan Jayapal, yanıt almadan rahatlamayacaklarını ifade etti.

Eygi'nin aile üyeleriyle bir araya geldiğini aktaran Jayapal, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirtti.

- İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST EYGİ'Yİ KATLETMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kilit isim Türkiye'ye geldi

Eygi soruşturmasında yeni gelişme

Filistin'den belgeler geldi
  • Pramila Jayapal
  • Ayşenur Ezgi Eygin
  • Barışçıl gösteri

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