''ABD Kongresi, CVN-79 uçak gemisinin kullanılmasını yasaklayabilir''

The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı için bu gemi üzerinde iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor.

CVN-79 John F. Kennedy projesine karşı çıkanlar, geminin üs işlevlerini de yerine getiremediğini kaydederek, test aşamasında uçak gemisinden sadece F/A-18 Super Hornet ve EA-19G Growler uçaklarnın havalanabildiğinin altını çizdi.

CVN-79, ABD'nin 13 milyar dolar yatırım yaptığı yeni nesil Gerald R. Ford süper uçak gemisi sınıfında yer alıyor.

Bir önceki seride üretilen CVN-78, ABD Donanması'na Mayıs 2017'de teslim edilmiş ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle kullanılamamıştı.