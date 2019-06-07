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''ABD Kongresi, CVN-79 uçak gemisinin kullanılmasını yasaklayabilir''

ABD Kongresi'nin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı için yeni uçak gemisi CVN-79 John F. Kennedy'nin kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.

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The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı için bu gemi üzerinde iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor.
 
CVN-79 John F. Kennedy projesine karşı çıkanlar, geminin üs işlevlerini de yerine getiremediğini kaydederek, test aşamasında uçak gemisinden sadece F/A-18 Super Hornet ve EA-19G Growler uçaklarnın havalanabildiğinin altını çizdi.
 
CVN-79, ABD'nin 13 milyar dolar yatırım yaptığı yeni nesil Gerald R. Ford süper uçak gemisi sınıfında yer alıyor.
 
Bir önceki seride üretilen CVN-78, ABD Donanması'na Mayıs 2017'de teslim edilmiş ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle kullanılamamıştı.

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