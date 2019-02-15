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ABD Kongresi hükümetin tekrar kapanmaması için bütçeyi onayladı

ABD'de hükümetin tekrar kapanma tehlikesini engellemek için sunulan bütçeye ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi onay verdi.

  • star.com.tr
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Bütçe'de en çok tartışılan konu olan harcama ve sınır güvenlik ödeneğini onaylandı. Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği duvar için talep ettiği 5.7 milyar dolarlık pay kabul edilmedi.
 
Trump'ın ülkenin Meksika sınırına yapacağı duvar için istediği ödeneğin verilmemesi Kongre ile Trump yönetimi arasında gerginliğe neden oluyor Trump'ın Meksika sınır hattına yapacağı duvar için Olağan Üstü Hal ilan edebileceği iddia edildi.

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