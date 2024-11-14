İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3648
  • EURO
    36,3361
  • ALTIN
    2821.54
  • BIST100
    9368.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler, üstünlüğü ele aldı
Dünya

ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler, üstünlüğü ele aldı

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler, üstünlüğü ele aldı
ABONE OL

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti.

Böylece Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde güçlü şekilde söz sahibi olacak.

2016'da başkanlık yarışını Trump'ın kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşmıştı.

- SENATO SEÇİMLERİ

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için seçmenler oylarını kullandı.

Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde oldukça önemli, zira Kongre'nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato'nun üçte biri yenileniyor.

- TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİ

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışıldı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.

  • seçimler
  • Cumhuriyetçiler
  • Kongre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.