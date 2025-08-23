ABD Kongresi'nde Gazze krizi… Vekil Greene: Soykırıma sessiz kalmayacağım

Cumhuriyetçi Parti üyesi Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kalınmasına ve kendi halkının parasıyla bu soykırımın finanse edilmesine tepkisini ortaya koydu.

Greene, "ABD vergi mükellefleri, İsrail'e askeri yardım için yılda 3,8 milyar dolar fon sağlıyor. Bu, her ABD vergi mükellefinin İsrail'in askeri eylemlerine katkıda bulunduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu duruma "sessiz kalmayacağını" vurgulayan Greene, şunları kaydetti:



"Sizin için durum nedir bilmem ama ben, hiçbir ilgim olmayan yabancı bir savaş yüzünden, yabancı bir ülkede yabancı bir halka karşı soykırımın bedelini ödemek istemiyorum."

ABD YÖNETİMİ VE SİYASETÇİLERDEN FİLİSTİN HALKIYLA EMPATİ KURMALARINI İSTEDİ

Greene, "Gazze'deki masum insanlar, 7 Ekim'de İsrail'deki masum insanları öldürüp kaçırmadı. Tıpkı 7 Ekim'deki kurbanlar ve aileleri için konuştuğumuz ve onlara şefkat gösterdiğimiz gibi, Amerikalılar da Gazze'deki masum insan ve çocuklar için nasıl konuşmaz ve onlara şefkat göstermez?" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de birçok masum insan ve çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken Greene, bunların Hamas üyesi olmadığının altını çizdi.

Greene, ABD'li siyasetçilerden, Gazze'deki Filistinlilere yapılanın aynısının Amerikan halkına yapılması ve dünyanın bu yapılanlara sessiz kalması durumunda "nasıl hissedeceklerini" sorgulamalarını istedi ve "Bir masum yaşam değerliyken, başka bir masum yaşam değersiz midir?" sorusunu yöneltti.

Geçen ay Gazze'nin tek Katolik kilisesinin bombalanmasını ve sivil halkın "yok edilmesini" eleştiren Greene, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemine ayrılan 500 milyon dolarlık ABD fonunu engellemeye çalışmış ve İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendiren ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi olmuştu.