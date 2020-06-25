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Dünya

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan vekil eyalet seçimlerinde sandığa gömüldü

ABD Kongresi'nde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve FETÖ destekçisi Eliot Engel kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde kaybetti.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:40
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Türkiye karşıtı her adımda adı geçen ve FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Engel Eliot eyaley seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı kaybetti.

ABD Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. New York Eyaleti’nin 16’ncı seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.

FETÖ’CÜ KANTER’İN YAKIN DOSTUYDU

Engel, NBA'de oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor. Demokrat Engel koltuğunu bir diğer demokrat Bowman’e bırakacak. Eliot Engel, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanıydı.

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