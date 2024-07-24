Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 292 gündür aralıksız devam ederken, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e yükseldi. Gazze'de katliamlar sürerken Başbakan Netanyahu ise ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.



Netanyahu, Temsilciler Meclisi'ne hitaben yaptığı açıklamada, "Dünyamız altüst oldu. Orta Doğu'da İran'ın terör ekseni Amerika, İsrail ve Arap dostlarımızla karşı karşıya geliyor. Bu bir medeniyetler çatışması değil. Barbarlık ve medeniyet arasındaki bir çatışma" dedi.

Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Netanyahu, "Medeniyet güçlerinin zafer kazanması için Amerika ve İsrail'in birlikte durması gerekiyor" dedi.

Netanyahu, 135 rehinenin kurtarıldığını duyurarak, diğer rehinelerin hepsi evlerine dönene kadar durmayacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, "Serbest bırakılmalarını sağlamak için yoğun çabalar içindeyiz ve bu çabaların başarılı olabileceğinden eminim" dedi.

SOYKIRIMA ALKIŞLI DESTEK

Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür ederken, Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan Kongre üyeleri tarafından bölündü. Bazı isimler ise tepkilerini ayağa kalkmayarak ve alkışlamayarak gösterdi.

ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib ise Netanyahu'yu protesto ederek, İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında elinde 'Savaş Suçlusu (War Criminal)' yazılı döviz taşıdı.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan Kongre Polisi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşma yapacağı Kongre binası dışında düzenlenen gösterilere katılanlara biber gazı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Binlerce kişi, Netanyahu'nun ziyaretini ve ABD'nin ülkenin Gazze'deki savaşına verdiği desteği protesto etmek için toplanırken, sosyal medya ve haberlerde, protestocuların üzerine ses bombası atıldığı iddia edildi.