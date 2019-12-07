ABD Kongresi’nden Trump’a tepki tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözümü’ öngören bir tasarıyı kabul etti. Demokrat Kaliforniya Vekili Alan Lowenthal tarafından sunulan tasarı, 5 Cumhuriyetçi’nin de desteyle 188 ‘hayır’a karşı 226 ‘evet’ oyu aldı. Tasarıda, ‘İsrail’in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak hayatta kalmasını, Filistin halkının da kendilerine ait bir devlet talebini, sadece iki devletli bir çözüm sağlayabilir’ ifadelerine yer verildi. Tasarıda, ABD’nin İsrail’in topraklarını genişletme girişimine, Filistin’e ait topraklarda yerleşim birimleri kurmasına ve İsrail ile müzakere edilmeden Filistin devletinin statü kazanma çabalarına yönelik karşı tutumuna vurgu yapıldı. Demokratlar’ın tasarısında Başkan Trump’a İsrail’in Batı Şeria ve Golan tepelerindeki yayılmacı politikasına verdiği destek sebebiyle tepki gösterildi. Tasarı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını açıklayan Trump’a karşılık olarak değerlendirildi.

SIRT DÖNEMEYİZ

Oylama sonrasında tasarıya ilişkin açıklama yapan Lowenthal, “Bizler İsrail’in güvenliğinden asla ödün vermeyeceğiz ama Filistin halkının onur ve adalet isteğine de sırtımızı dönmeyeceğiz. Bazıları Kongre’nin neden şu an bu şekilde tepki gösterdiğini sorgulayabilir. Onlara şu cevabı veriyorum; Barış fikrinden uzaklaşıldığında, seslerimiz kısılmaz, daha da yükselir” diye konuştu.

SENATODAN GEÇMEZ

Müslüman Temsilciler Meclisi Vekili Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Minnesota Vekili Ilhan Omar, söz konusu tasarıya destek vermedi. Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarının, Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’dan geçmesi beklenmiyor.