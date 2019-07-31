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ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu

Kuzey Caroline eyaletinde, geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı aralarında iki Müslüman vekilin de bulunduğu Kongre'nin 4 kadın üyesine yönelik suikast ima eden reklam tepki topladı.

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ABD'nin Kuzey Caroline eyaletinde, geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Kongre'nin 4 kadın üyesine yönelik suikast imasında bulunan reklam tartışmalara yol açtı. 
 
Yerel medyada çıkan haberlere göre, "Cherokee Guns" adlı silah mağazası, otoban kenarındaki bir panoya, üzerinde Kongre üyeleri İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley'in fotoğraflarının bulunduğu bir reklam verdi.
 
 4 Kongre üyesinden "4 aptal süvari" diye bahsedilen reklamda, fotoğrafların altında mağazanın adresi paylaşıldı. 
 
Mağaza sahibi Doc Wacholz, reklamda şiddet ya da ırkçılığın bulunmadığını, sadece düşüncelerini paylaştığını savunarak, "Bana göre onlar sosyalist, ayrıca onlardan Müslüman olan ikisinin terör gruplarıya bağlantılı olduğunu hissediyorum." diye konuştu.
 
Wacholz, reklam panosu için aylık 250 dolar ödediğini belirterek, reklamın "ifade özgürlüğü" kapsamında korunduğunu öne sürdü.
 
Mağazanın, daha önce de Müslüman, Arap ve göçmenleri hedef alan benzeri reklamlar verdiği kaydedildi.
 
- Trump da hedef almıştı
 
Başkan Trump, pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Omar ve Tlaib'in yanı sıra Ocasio-Cortez ve Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını söylediği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı. 
 
Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

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