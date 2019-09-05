ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi
Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye'den görüntülendi.
- DHA
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin´in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
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