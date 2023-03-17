ABD: Kosova-Sırbistan görüşmesinden güzel haberler bekliyoruz

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Escobar, Kosova Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, Kosova Cumhuriyeti'nin "bu süreçte de olduğu gibi" yapıcı bir yaklaşım ve tam kararlılıkla Sırbistan ile diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yarın yapılacak görüşmenin önemli bir "momentum" olduğunu belirten Osmani, iki devletin eşit muamele gördüğü adil ve kapsamlı bir anlaşma ile bölgede uzun vadeli barış, istikrar ve refahın sağlanacağını ifade etti.

Sırbistan ile varılacak olası bir anlaşmanın, Kosova Meclisinin de desteğini alması gerektiğine dikkati çeken Osmani, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı olarak beklentim, Kosova için somut anlaşmalar sağlanarak Kosova'nın Avrupa kurumlarına entegrasyonu ve Kosova'daki Sırp toplumunun kapsamlı entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu, Sırbistan'ın (Kosova'da bulunan) tüm yasa dışı yapılarının derhal ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacaktır. Ayrıca bu anlaşma, karşılıklı tanımanın önünü açacak uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin önemli ilkelerini içermektedir."

- "UMARIM, CUMARTESİDEN SONRA GÜZEL HABERLER ALIRIZ"



ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Escobar ise Ohri'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında çok verimli görüşmeler beklediğini söyledi.

Escobar, gözlemci olarak katılacağı Ohri'deki görüşmede Kosova ile Sırbistan arasında barışçıl bir çözüm bulma olasılığı konusunda çok iyimser olduğunu kaydederek, "Umarım, cumartesiden sonra güzel haberler alırız." dedi.

ABD'nin bölgeyi barışa ve Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna yaklaştıracak tüm sonuçları destekleyeceğini belirten Escobar, şu ifadeleri kullandı:

"AB arabuluculuğundaki bu Avrupa önerisinin, bölgenin iki önemli ülkesi arasında sürdürülebilir barış için olağanüstü bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. ABD, Kosova'nın dünyadaki en büyük destekçisi olarak bunun (anlaşmanın) Kosova ve bölge için işlevsel olmasını ve Balkanların kendisine ve tüm Avrupa'ya sağladığı kaynakların açığa çıkmasını hedefliyor."

Escobar, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Albin Kurti ve muhalefet partisi liderleriyle de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

- KOSOVA-SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ



Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.