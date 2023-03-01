ABD: Kosova-Sırbistan normalleşme sürecini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, liderlerin 27 Şubat'ta Avrupa Birliğinin (AB) aracılık ettiği diyalog kapsamındaki görüşmelerini memnuniyetle karşılıyor ve ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecini güçlü bir şekilde destekliyor. Dünkü toplantı ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı, ancak yapılması gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanmasının AB önerisi kapsamındaki normalleşme için önemli olduğuna vurgu yapan Price, "Sırp çoğunluklu Belediyeler Birliği'nin kurulmasına yönelik ilerleme, Kosova'nın geleceğini Avrupa-Atlantik yapılarına entegre edilmiş egemen, çok ırklı ve bağımsız bir ülke olarak inşa etmek için kritiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, 27 Şubat'ta Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya gelmişti.

Borell, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamış ve her iki tarafında AB'nin koordinasyonu dışında, sahada gerginliğin yeniden artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı kabul ettiğini belirtmişti.

AB Yüksek Temsilcisi, gelecek ayın ortasında liderlerin tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.