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Dünya

ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti

ABD'nin Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinin sahibi olan Emergent BioSolutions ile aşı üretim sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 18:56 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:02
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Emergent BioSolutions'tan yapılan açıklamada, yönetim ile aşı üretim anlaşmasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 180 milyon dolarlık alacaktan feragat edildiği kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, yönetimin hızla Kovid-19 aşısı üretme planının önemli bir ayağı olan Emergent BioSolutions tesisinde Mart'ta üretilen 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısı, Oxford-AstraZeneca aşısında kullanılan malzemelerin çapraz bulaşması nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Nisan ayında tesiste inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tesisin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" yönünde rapor vermişti.

Ardından Haziran'da tesiste üretilen 60 milyon Johnson & Johnson aşısı daha, bulaşma nedeniyle imha edilmişti.

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