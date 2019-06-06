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Rosneft Üst Yöneticisi Seçin: ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı

Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, ABD'nin küresel konumunu yitirdiğini savunarak, 'Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda ve 2050'ye kadar bu üstünlük iki kat artacak.' dedi.

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Seçin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ABD'yi, enerji sektörünü "siyasi bir araç" gibi kullanmakla suçladı.

Yaptırımların veya yaptırım tehditlerinin, küresel enerji sektöründe yıkıcı etkiler yarattığını belirten Seçin, "Bazıları Rusya'yı enerji sektörünü siyaset için kullanmakla suçluyor ancak günümüzün gerçeği ABD'nin bunu devasa boyutlarda yaptığıdır. ABD'nin enerjideki altın çağı, bazı başka ülkeler açısından enerji sömürgeciliği haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Seçin, ABD'nin küresel liderliğini ise kaybetmeye başladığı iddiasında bulunarak, "ABD, son dönemde küresel konumunu yitirdi. Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda ve 2050'ye kadar bu üstünlük iki kat artacak." ifadelerini kullandı.

Otoritesini kaybetmeye başlayan ABD'nin, rakiplerini yavaşlatmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Seçin, "Örneğin kendisine rakip olan Kuzey Akım 2 gibi projelerin gelişimini engelliyorlar." dedi.

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