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Dünya

ABD kurumlar vergisini görüşecek

ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 00:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:07
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarını görüşmek üzere çevreci kuruluşlarla bir araya geldi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ve Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun çevreci kuruluşlarla kurumlar vergisi reformunu görüştüğü bildirildi. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Yellen'ın net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda vergi hukuku da dahil olmak üzere ellerindeki tüm araçları kullanmanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın yeni vergi planı ile 1900'lerin başlarına kadar uzanan sübvansiyonlar kaldırılarak ve bu yüzyılın enerji teknolojilerine geçişi destekleyerek fosil yakıt endüstrisine yönelik bakışın modernize edilmeye başlandığını söylediği kaydedildi.

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