İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1359
  • EURO
    29,5132
  • ALTIN
    1650.34
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Kuzey Kore'ye karşı bölge ülkeleriyle iletişimi sürdürecek
Dünya

ABD, Kuzey Kore'ye karşı bölge ülkeleriyle iletişimi sürdürecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesi (ICBM) yapacağı iddialarına ilişkin, bölgedeki ülkelerle caydırıcılık konusunda iletişimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 09:51 - Güncelleme:
ABD, Kuzey Kore'ye karşı bölge ülkeleriyle iletişimi sürdürecek
ABONE OL

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri arasında bugün düzenlenecek zirveyi ve Kuzey Kore'nin eylemlerini değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin söz konusu zirveye misilleme olarak ICBM denemesi yapacağı iddialarının sorulması üzerine Ryder, Kuzey Kore'nin yapabilecekleri ya da yapamayacaklarına ilişkin bir istihbarat hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Ryder, "Potansiyel saldırılara karşı caydırıcı olabilmek için, Güney Koreli ve Japon ortaklarımızın yanı sıra bölgedeki diğer ülke ve ortaklarımızla iletişimimizi hızlandırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Daha önce ABD'nin Kuzey Kore'ye hiçbir ön şart olmadan diplomatik temas teklifinde bulunduğu anımsatan Ryder, "Bunu Kuzey Kore tercih etmedi." dedi.

Söz konusu zirvenin Çin'e bir mesaj olup olmadığına ilişkin soruya ise Ryder, "Bu zirvenin tüm dünya ve bölgeye ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna dair bir mesaj olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri bugün ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Camp David'de bir araya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.